Babenhausen

12:00 Uhr

Bau der Babenhauser Ortsumfahrung geht schneller voran als erwartet

Plus Der erste Abschnitt beim Bau der "Spange" ist geschafft: Der neue Kreisverkehr als Verbindung zur B300 ist fertig. Wie es nun weitergeht.

Von Sabrina Karrer

Schneller als erwartet ist die erste Etappe beim Bau der neuen Ortsumfahrung westlich von Babenhausen geschafft: Der erste von zwei Kreisverkehren ist fertig. Er schließt die künftige Umgehungsstraße an die Bundesstraße B300 (in Richtung Winterrieden) an. Am Mittwoch, 25. Mai, wird der Kreisel für den Verkehr freigegeben. Das teilt das zuständige Staatliche Bauamt in Kempten mit. Bisher gab es in diesem Bereich eine temporäre Baustellenumfahrung. Sie wird nun rückgebaut. Auch die Vollsperrung der Straße in Richtung Kellmünz, der Staatsstraße 2017, endet, sobald die Einmündung wieder befahrbar ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen