Drama, Krimi und Komödie im Theater am Espach

In einigen Wochen ist es wieder so weit: Das Memminger Landestheater Schwaben (LTS) gastiert im Theater am Espach. Theaterbegeisterte aus Babenhausen und Umgebung dürfen sich auf spannende und kurzweilige Stunden freuen. Für das neue Abo hat der Arbeitskreis Kultur, Bildung und Soziales um Anke Kößler wieder drei niveauvolle Stücke ausgewählt, die Schauspielerinnen und Schauspieler des LTS gewohnt professionell in Szene setzen. Ein Drama, eine rasante Kriminalkomödie und eine leichte Komödie versprechen Abwechslung, Unterhaltung und Spannung.

Mit „Don Karlos Infant von Spanien“ kommt am Sonntag, 5. Januar 2025, ab 19.30 Uhr ein Drama von Friedrich Schiller auf die Bühne. In diesem einzigartigen Theaterstück geht es um unerfüllte Liebe, Eifersucht und den Generationenkonflikt zwischen Regent und Infant, um höfische Intrigen und große politische Auseinandersetzungen. Gerade auch für junge Menschen wird europäische Geschichte durch die markant gezeichneten, willensstarken wie gefühlvollen Figuren so lebendig wie in kaum einem anderen Bühnenwerk. Das Drama beschreibt politische und gesellschaftliche Konflikte wie auch familiäre und soziale Intrigen am Hof des spanischen Königs Philipp II. Während die niederländischen Provinzen um ihre Unabhängigkeit von Spanien kämpfen und der beste Freund von Thronfolger Don Karlos, Marquis Posa, versucht, den Prinzen für diesen Kampf zu gewinnen, vergeht dieser vor Liebeskummer. Er liebt seine ehemalige Verlobte Elisabeth, die nunmehr Gattin des Vaters, also seine Stiefmutter geworden ist.

Don Karlos, Die 39 Stufen und Abschiedsdinner in Babenhausen

Am Sonntag, 2. Februar 2025, nimmt ein vierköpfiges LTS-Ensemble in der rasanten Kriminalkomödie „Die 39 Stufen“ das Publikum mit auf die abenteuerliche und halsbrecherische Reise eines Helden wider Willen. Ein kurzer Einblick in das turbulente Theatervergnügen in bester Hitchcock-Manier, bei dem die Akteure in mehr als 139 Rollen schlüpfen: Während einer Theatervorstellung fallen Schüsse: Panik bricht aus, und die attraktive Annabelle Schmidt fällt buchstäblich in die Arme des ahnungslosen Richard Hannay. Sie fühlt sich verfolgt und erzählt ihm von gestohlenen Dokumenten und den mysteriösen „39 Stufen“. Am nächsten Morgen ist Annabelle tot und Hannay muss vor der Polizei fliehen, die ihn für Annabelles Mörder hält. Die Aufführung im Theater am Espach beginnt um 19.30 Uhr.

Kluge Pointen und geistreiche Spitzen dürfen die Theaterbesucher am Samstag, 10. Mai, mit „Abschiedsdinner“, einer leichten Komödie von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patelliere, erleben. Die Aufführung beginnt um 19.30 Uhr und dreht sich um Pierre und Clotilde, denen es wie allen modernen Paaren vor allem an Zeit mangelt. Um sich nicht immer wieder mit zwar langjährigen, aber mittlerweile eher lästig und uninteressant gewordenen Freunden treffen zu müssen, greifen beide die Idee ihres Freundes Boris auf: Ein sogenanntes „Abschiedsdinner“ soll die mühevolle Verpflichtung beenden. Doch ihr erstes Opfer bei dieser zeitoptimierenden Maßnahme durchschaut ihren Plan: Und während Pierre und Clotilde verzweifelt versuchen, sich aus der peinlichen Situation herauszuwinden, beginnt Antoine mit allen Mitteln, um seine Freundschaft mit Pierre zu kämpfen. Damit bringt er nicht nur dessen Ehe, sondern auch so manche vermeintliche Wahrheit ins Wanken.

Landestheater Schwaben gibt drei Gastspiele

Einzelkarten für die Aufführungen gibt es im Vorverkauf in Elkes Bastelladen, Fürst-Fugger-Straße 1 in Babenhausen, Telefonnummer 08333/517731, oder an der Abendkasse. Für Fragen bezüglich eines Theater-Abos und weitere Informationen steht Anke Kößler, Telefonnummer 08333/940032, zur Verfügung.