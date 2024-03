Landestheater Schwaben gastiert mit "Der große Gatsby" in Babenhausen

Glanz und Glamour aber auch Korruption, Affären und Unmoral: In Babenhausen geht es zurück in das New York der 1920er-Jahre. Wodurch die Inszenierung überzeugt.

Das Drehpodium auf der Bühne des Theaters am Espach bebt: Turbulente Partystimmung, ausgelassene Musik, dekadente Glitzerdeko und sexy Outfits entführen ins New York der goldenen 1920er-Jahre. Doch diese Ära des Wohlstands und des Wirtschaftswachstums hat mit Lügen, Betrug und Affären auch ihre Schattenseiten. Mit der Inszenierung des Klassikers "Der große Gatsby" führen Akteurinnen und Akteure des Landestheaters Memmingen auch effektvoll vor Augen, dass sich die Vergangenheit und eine unerfüllte Liebe mit Geld und Macht nicht zurückholen lassen.

"Der große Gatsby" ist auch nach 100 Jahren noch aktuell

Der Roman, den der amerikanische Schriftsteller F. Scott Fitzgerald 1925 inmitten der "Roaring Twenties" veröffentlicht hat, verfehlt auch 100 Jahre später seine Wirkung nicht. Das Publikum wird von der ersten Minute an hineingenommen in eine Welt der High Society, wo sich hinter Glanz und Glamour auch Korruption, Affären und Unmoral verbergen. Die Inszenierung von Peter Kleinert veranschaulicht eindringlich, wie schnell sich der amerikanische Traum in einen Alptraum verwandeln kann.

Als Nachbar des berühmten und unergründlichen Millionärs Jay Gatsby gerät der junge Nick Carraway unwillkürlich mitten hinein in eine Welt, die gleichermaßen materialistisch-oberflächlich wie geheimnisvoll-abgründig ist. Er muss erkennen, dass die Ehe seiner Cousine Daisy mit Tom Buchanan nicht frei von Oberflächlichkeit, dem Prahlen mit materiellem Wohlstand, Geld und Macht sowie Verlogenheit und Fremdgehen ist.

Trotz seinem luxuriösem Anwesen sowie Reichtum und Macht bleibt der zwielichtige Emporkömmling Gatsby ein Außenseiter. Mit Hilfe seiner wöchentlichen Partys möchte er seiner früheren großen Liebe Daisy wieder näherkommen. Aus diesem Grund sucht er auch die Freundschaft zu Nick. Gatsbys Traum scheint Wirklichkeit zu werden. Langsam gelingt es ihm, die Angebetete zurückzugewinnen. Nicht nur aus Eifersucht, sondern vor allem wegen seines Besitzdenkens missfällt das dem eigentlich einer anderen Frau verfallenen Ehemann Tom. Daisy fühlt sich hin- und hergerissen, doch Gatsby kämpft mit allen Mitteln – und sogar handgreiflich – um seine große Liebe. Gerade in dem Moment, da sein Traum der Verwirklichung schon zum Greifen nahe scheint, lässt eine Alltagstragödie seinen Lebensentwurf jäh zerbrechen.

Das Landestheater Memmingen spielte die Charaktere mit großer Intensität

Sekunden nach der fast atemlosen Spannung brachten die Theaterbesucherinnen und -besucher ihre Begeisterung mit nicht enden wollendem Applaus zum Ausdruck. Dass diese Aufführung so gut angekommen ist, liegt sicher nicht nur an der auch nach 100 Jahren noch aktuellen Geschichte, sondern vor allem an der großartigen schauspielerischen Leistung der LTS-Akteure. Sie lebten die einzelnen Charaktere in einer nicht zu überbietenden Intensität.

Große Bewunderung verdient auch die Flexibilität des Teams. Als Sebastian Egger wegen eines kleinen Unfalls hinter den Kulissen in seiner Rolle als Nick Carraway ausfiel, war für Michael Naroditski (Jay Gatsby), Almut Kohnle (Daisy Buchanan), Paul Walther (Tom Buchanan), Levi Roberta Kuhr (Jordan Baker), Josephie Bönsch (Myrtle Wilson) und Tobias Loth (George Wilson) nach der Pause Improvisation gefragt. Auch dies schien für die Akteure keinerlei Problem, sondern eine bewundernswert gemeisterte Herausforderung. Große Anerkennung verdienen auch Josephine Bönsch und Tobias Loth, die zwischendurch mit Gesang zu Klavierbegleitung romantische Akzente einstreuten.