Gottes Segen für den "fahrenden Werkzeugkasten" der Feuerwehr

Plus In Babenhausen feiert Pfarrer Thomas Brom eine Floriansmesse. Anschließend segnet der Geistliche zwei neue Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr.

Auf diesen Tag haben sich nicht nur die Mitglieder der Feuerwehr Babenhausen schon lange gefreut: Im Anschluss an eine Floriansmesse in der Pfarrkirche St. Andreas segnete Pfarrer Thomas Brom den bereits während der Pandemie fertiggestellten Rüstwagen und den Mannschaftstransportwagen mit Weihwasser und Gebet. Zahlreiche Gottesdienstbesucherinnen und -besucher begleiteten die feierliche Stunde und brachten damit Dank und Anerkennung für das Engagement der Babenhauser Einsatzkräfte zum Ausdruck.

Als "fahrbarer Werkzeugkasten" wird der Rüstwagen bei technischen Einsätzen benötigt. Das 340 PS starke Fahrzeug ersetzt den weit über 30 Jahre alten Vorgänger und ist mit wichtigen Werkzeugen und Spezialgeräten wie zum Beispiel Rettungsschere, Spreizer und Plasmaschneidegerät ausgestattet. Damit können Personen nach Unfällen aus ihren Notlagen befreit, Einsatzstellen ausgeleuchtet, umweltschädigende Substanzen aufgefangen oder auch andere Aufgaben erfüllt werden. Für ihren Einsatz im Rüstwagen würden ausgebildete Maschinisten laufend geschult, erklärt Kommandant Jürgen Gottwald. Derzeit verfüge die Feuerwehr Babenhausen über 66 Aktive, darunter 13 Frauen.