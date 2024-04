Großbrand in Babenhausen: 140 Feuerwehrleute bekämpfen Feuer in Scheune

Ein Brand löst am frühen Samstagabend einen Großeinsatz aus. Zwischenzeitlich warnt die Feuerwehr die Bevölkerung per Nina-Warnapp, gibt später aber Entwarnung.

140 Feuerwehrleute kämpften am frühen Samstagabend in Babenhausen (Landkreis Unterallgäu) gegen einen Großbrand, der gegen 18.30 Uhr in einem leerstehenden ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in der Judengasse ausgebrochen war.

Mit vereinten Kräften gelang es, das Feuer auf die Scheune zu begrenzen und ein Übergreifen der Flammen auf die nahe stehende Bebauung mit einer Reihe neuerer Wohn- und Geschäftshäuser zu verhindern. Verletzt wurde laut Angaben der Einsatzkräfte niemand.

Brand in Babenhausen: Feuerwehreinsatz dauert bis in die Nacht

Die Nachlöscharbeiten sind im Gange und dauern bis in die Nacht an. Wegen der starken Rauchentwicklung im Ortskern der Marktgemeinde hatte die Feuerwehr am Abend eine Meldung über die Warn-App "Nina" herausgegeben, in der die Bevölkerung aufgefordert wurde, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Um 20.51 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. (wis)

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.