Babenhausen

Großbrand in Babenhausen: Altes Bauernhaus brennt komplett aus

140 Feuerwehrleute mit 16 Löschfahrzeugen waren am frühen Samstagabend beim Großbrand in Babenhausen im Einsatz.

Plus Ein Großbrand in Babenhausen löste am Samstagabend einen der größten Einsätze der vergangenen Jahre aus. Was den 140 Feuerwehrleuten die Arbeit erschwerte.

Von Wilhelm Schmid

Eine hohe schwarze Rauchsäule über der Ortsmitte von Babenhausen löste am frühen Samstagabend gegen 18.30 Uhr sowohl einen großen Einsatz der Feuerwehr als auch schlimme Befürchtungen aus: In der Judengasse war ein leer stehendes landwirtschaftliches Anwesen in Brand geraten. Nach den ersten Notrufen wurden neben der Feuerwehr Babenhausen auch sämtliche Wehren aus den umliegenden Orten alarmiert, sodass überall Sirenen heulten und kurz danach zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge und Privatautos auf dem Weg in den Ortskern waren.

Dort angekommen, mussten die Feuerwehrleute mit ihren Löschfahrzeugen teilweise erst einmal den Weg zum Brandobjekt freimachen, da sich inzwischen bereits eine größere Anzahl an Schaulustigen eingefunden hatte. Wie der Babenhauser Kommandant und Einsatzleiter Jürgen Gottwald erzählte, sei es teilweise nicht ganz einfach gewesen, die Leute davon zu überzeugen, dass die Feuerwehr dringend zum Brandobjekt vordringen musste. Als das schließlich geschafft war, begann einer der größten Einsätze der vergangenen Jahre. Dessen wichtigstes Ziel war es, so Gottwald weiter, die teilweise sehr nahe stehenden Nachbargebäude zu schützen, denn an dem alten Bauernhof gab es nichts mehr zu retten.

