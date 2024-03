Babenhausen

16:41 Uhr

Protest in Babenhausen: Darum ging es beim Gespräch mit Claudia Roth

Plus Ein Polizeiaufgebot hat am Freitag den Besuch der Bundespolitikerin in Babenhausen begleitet. Protestierende sind in den Dialog mit ihr getreten. Das waren die Themen.

Von Sabrina Karrer

Auch Tage danach ist der Besuch von Claudia Roth in Babenhausen noch Gesprächsthema. Wie berichtet, war die Bundespolitikerin von Bündnis 90/Die Grünen am Freitag Gast bei einer internen Veranstaltung im Schulzentrum. Ein Polizeiaufgebot begleitete den Besuch und eine kurzfristig angemeldete Versammlung, die nahe dem Schulgelände stattfand. Rund 40 Menschen, teils mit Traktoren, kamen zusammen, um einerseits ihren Ärger über bundespolitische Entscheidungen zum Ausdruck zu bringen und um andererseits den Dialog mit der in Babenhausen aufgewachsenen Kulturstaatsministerin zu suchen. Welche Themen wurden angesprochen?

Thomas Walcher war Teil der Gruppe, die sich am Freitagvormittag in Babenhausen mit Claudia Roth unterhielt. Der Fertigungsleiter in einem mittelständischen Unternehmen und Nebenerwerbslandwirt berichtet, dass die Gruppe bunt gemischt gewesen sei. Nicht nur Bauern, sondern auch Menschen, die etwa im Handwerk oder in der Pflege tätig sind, waren demnach anwesend - oder wie Walcher sagt: "der Mittelstand". Was ihn zum Protest veranlasst hat: "Ich bin hin, damit sie sich den Themen stellt und um das Gespräch zu suchen." Er sei in den vergangenen Wochen viel unterwegs gewesen, um mit Politikern in Kontakt zu treten. Grund sind die Probleme, mit denen die Landwirtschaft, aber auch andere Branchen zu kämpfen haben.

