Wegen Hochwasserschäden kommt es zu Einschränkungen auf der „Dilo-Brücke“

Das Hochwasser Anfang Juni hat gravierende Schäden in Teilen des Marktes Babenhausen hinterlassen. Die einen sind auf den ersten Blick erkennbar, andere kommen erst beim genaueren Hinsehen zum Vorschein. So hat man nun etwa festgestellt, dass das Fundament der „Dilo-Brücke“ an der Frundsbergstraße, die über die Günz führt, unterspült und teilweise abgetragen worden ist. Das hat Einschränkungen für den Verkehr zur Folge.

Schäden an „Dilo-Brücke“ in Babenhausen: Umfang wird geprüft

Wie Bürgermeister Otto Göppel unserer Redaktion mitteilt, gibt es seit vergangener Woche deshalb eine Vorgabe seitens des Statikbüros: Vorerst dürfen nur noch Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen die Brücke überqueren. Für Lastwagen ist der Übergang demnach gesperrt.

Wie stark das Fundament der Brücke durch das Hochwasser tatsächlich beschädigt wurde, untersucht derzeit das Kemptener Ingenieurbüro Konstruktionsgruppe Bauen. In welchem Umfang Baumaßnahmen an der Brücke erforderlich sein werden und welche Kosten auf die Marktgemeinde zukommen, ist bislang unklar. Bürgermeister Göppel rechnet mit staatlichen Zuschüssen und hofft auf eine zeitige Lösung, damit bald wieder Lkw über die Brücke fahren können.