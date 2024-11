Zuschuss von über 100.000 Euro für Projekte in Babenhausen

Für die Außeninstandsetzung und Sanierung der Stuckdecke der Pfarrkirche St. Andreas in Babenhausen hat die Bayerische Landesstiftung einen Zuschuss in Höhe von 45.000 Euro zugesichert. Das teilte der Memminger Landtagsabgeordnete und CSU-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, in einer Pressemeldung mit. Grund für die Förderung sei die überregionale Bedeutung, die dem Baudenkmal beigemessen wird. Die 1972 errichtete Bayerische Landesstiftung ist eine Stiftung des Öffentlichen Rechts und verfolgt gemeinnützige und mildtätige Zwecke auf sozialem und kulturellem Gebiet.

Babenhausen erhält hohe Zuschüsse von der Bayerischen Landesstiftung

Im Landkreis Unterallgäu will die Stiftung noch weitere Projekte fördern. So etwa die Sanierung der Fassade des ehemaligen Pfarrhauses in Maria Steinbach mit 8.700 Euro. Oder die statische Instandsetzung der Wallfahrtskirche „Maria vom Berge Karmel“ in Mussenhausen mit 9.200 Euro. Den größten Zuschuss in der Region erhält jedoch abermals Babenhausen: 68.000 Euro sollen in die Errichtung einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz fließen.