Prozessauftakt zu Tötungsdelikt: Streit beim Hauskauf endete blutig

Plus Lange wurde in Bellenberg gerätselt, warum eine 57 Jahre alte Frau sterben musste. Vor dem Prozessauftakt scheinen die Hintergründe jetzt klar zu sein.

Dieser Fall hatte Bellenberg im vergangenen September erschüttert: Eine 57 Jahre alte Frau war in ihrem Haus tot aufgefunden worden, ein damals 35-Jähriger hatte sich nach der Tat bei der Polizei gestellt. Nun beginnt der Prozess in Memmingen - und die Hintergründe für die Tat haben sich geklärt.