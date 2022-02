Buch

12:00 Uhr

Bäumchen für Neugeborene: So viel zahlt Buch für die Aktion

Plus Der Markt Buch lässt sich die Baumpflanzungen für den Nachwuchs etwas kosten. Im Bau- und Umweltausschuss gibt es Kritik am Preis für die Willkommensgrüße.

Von Claudia Bader

Anstatt wie bisher mit einem Lätzchen mit Wappen begrüßt die Marktgemeinde in diesem und den nächsten beiden Jahren jedes Neugeborene in Buch und seinen Ortsteilen mit der Pflanzung eines Bäumchens. Dieses Vorhaben, von dem ebenso Natur und Klima sowie das Ortsbild profitieren, lässt sich die Kommune auch etwas kosten. Bei durchschnittlich 40 Geburten pro Jahr und den sich auf 398 Euro belaufenden Kosten für die Pflanzung und Vegetationspflege eines Bäumchens durch eine Fachfirma ergeben sich in drei Jahren Ausgaben in Höhe von ungefähr 47.000 Euro, wie Bürgermeister Markus Wöhrle im Bau- und Umweltausschuss des Marktrats berichtete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen