Baugebiet in Buch: Zuschlag für bestes Konzept statt für den Meistbietenden

Nicht der Meistbietende, sondern der Bewerber mit dem besten Konzept erhält den Zuschlag für einen der beiden Bauplätze im Norden des Baugebiets Am Herdweg in Buch. Die Vergabe der 3000 bis 3150 Quadratmeter umfassenden Grundstücke soll mit der Umsetzung eines Konzepts verbunden sein, hat der Marktrat bereits im Dezember 2023 entschieden. In seiner jüngsten Sitzung befürwortete das Gremium die vom Architekturbüro Stattbau München erstellten Ausschreibungsunterlagen. Ebenfalls gegen eine Stimme wurde der Auftrag zur Weiterführung der Konzeptvergabe und die Verfahrensbegleitung erteilt.

Claudia Bader Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baugebiet Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zuschlag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis