Der Markt Buch wird keine Schnellladesäule für den Feneberg-Markt kaufen

Plus Mit Unterstützung des Marktes Buch wollte Feneberg eine Ladesäule für E-Autos installieren. Die Markträte sehen darin aber keinen Nutzen für die Bürger.

Unter Regie des Marktes Buch wird am Standort des örtlichen Feneberg-Lebensmittelmarktes keine Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge installiert. Mit einstimmigem Votum hat der Marktrat beschlossen, dass die Kommune nicht als Träger dieses Vorhabens auftreten wird. Der Grund ist das finanzielle Risiko, das die Marktgemeinde dabei eingehen müsste. „Das gehört nicht zum Aufgabenbereich und der Kernkompetenz der Kommune“, betonte Bürgermeister Markus Wöhrle. Auch die Ratsmitglieder sprachen sich klar dagegen aus, Steuergelder für ein Projekt auszugeben, von dem die Bürgerinnen und Bürger keinen direkten Nutzen haben, von dem aber ein Privatunternehmen profitiere.