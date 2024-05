Erfolgreicher Schreiner: Der deutsche Meister belebt das Geschäft

Plus Der Schreinergeselle Moritz Wagner hat mehrere Titel gewonnen. Das macht nicht nur die Kollegen stolz, sondern lockt auch Kunden aus einem weiteren Umkreis an.

Ein Beistelltisch, ein Kinderlaufrad und eine Kommode, jeweils auf einem Podest platziert: Das ist das Erste, was man sieht, wenn man die Schreinerei Alt in Gannertshofen betritt. Hergestellt hat die drei Holzobjekte der Schreinergeselle Moritz Wagner. Sie machten ihn erst zum schwäbischen, dann zum bayerischen und schließlich zum deutschen Meister im Schreinerhandwerk. Zuletzt bekam der junge Handwerker sogar Besuch von einer Reporterin einer bundesweit erscheinenden Tageszeitung. Welchen Einfluss hat das auf den kleinen Handwerksbetrieb?

Die kleine Ausstellung sei mit jeder neuen Auszeichnung gewachsen, sagt Elke Alt, die bei der Schreinerei vor allem für die Planung, Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist. Nicht nur sie ist stolz auf die Leistung des jungen Mitarbeiters. Auch von der Kundschaft komme viel positives Feedback, erzählt sie.