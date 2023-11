Schreiner Moritz Wagner baut die nächste Stufe seiner Erfolgsleiter

Plus Der Schreiner aus Hegelhofen hat auch bei den Deutschen Meisterschaften mit seinem Werkstück gewonnen. Wie geht es nun weiter für den talentierten Handwerker?

Moritz Wagner hat es wieder einmal geschafft: Bei der Deutschen Meisterschaften im Tischler- und Schreinerhandwerk in Augsburg hat sich der junge Schreiner aus Hegelhofen den Sieg geholt. Familie und Freunde sowie die Geschäftsleitung der Schreinerei Alt in Gannertshofen sind stolz auf den 23-jährigen Mitarbeiter, der seinen Beruf liebt und innerhalb eines Jahres einen Erfolg nach dem anderen erzielt hat.

„Ich habe schon immer gerne mit den Werkstoffen Holz und Metall gearbeitet“, sagt er. Deshalb habe er sich nach dem Abitur nicht für ein Studium, sondern für eine Schreinerlehre entschieden. Bereits im zweiten Lehrjahr zeigte er, dass er für diesen Beruf sehr viel Talent mitbringt: Gemeinsam mit elf weiteren Schreiner-Azubis an der Berufsschule Neu-Ulm hat er ein Katamaran gebaut. Die Gruppe gewann den Wettbewerb „Solarboot erleben“ und holte sich auch bei der anschließenden Regatta den Sieg.