Wie geht es mit dem Straßenausbau in Buch weiter?

Es bleibt dabei: Die Fabrikstraße in Buch wird – wie bereits Anfang September 2023 beschlossen – in eigenwirtschaftlichem Ausbau auf dem bestehenden Untergrund saniert. Außerdem soll die Straße mit einem Gehweg sowie der notwendigen Beleuchtung ausgestattet werden. Diesen Beschluss fasste der Marktrat bei seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause gegen zwei Stimmen. Ebenfalls gegen jeweils zwei Stimmen entschieden sich die Räte auch für den Ausbau von Werkstraße und Werkring in eigenwirtschaftlichem Ausbau.

Landratsamt Neu-Ulm hat auf Anfrage der Marktgemeinde Buch geantwortet

Im Vorfeld der Entscheidung hatte Marktrat Wolfram Dauner (Unabhängige Wählergemeinschaft) erneut auf einen in früheren Jahren beschlossenen Vollausbau von Fabrikstraße sowie Werkstraße und Werkring beharrt. „Wenn wir das nicht tun, verzichten wir auf viel Geld“, brachte er erneut vor.

Während der noch zur Verfügung stehenden Zeit hätte man den Vollausbau der Straßen nicht geschafft, zeigte sich die Mehrheit der Räte überzeugt. Auf Anfrage der Marktgemeinde habe die Rechtsaufsicht im Landratsamt Neu-Ulm geantwortet, dass sie aufgrund der Sachlage bei potenziellen Widersprüchen der Anlieger in den drei Straßen hinter den Beschwerdeführern stehen würde, informierte Bürgermeister Markus Wöhrle. Denn die Kosten für das, was bisher in den drei Straßen verbaut wurde, hätten die Anwohner bereits bezahlt.

Sollten die Kosten beim Straßenausbau in Buch aufgeteilt werden?

Marktrat Franz Eberl brachte die Möglichkeit einer Kostenspaltung ins Gespräch. „Wenn wir die Maßnahme zeitlich nicht schaffen, müssen wir alles zurückzahlen“, gab der Rathauschef zu bedenken. Ein Antrag zur Geschäftsordnung beendete die bereits oftmals geführten Diskussionen.