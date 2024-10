Geschickt wie Super Mario: Wie wird man Ninja Warrior, Christian Balkheimer?

Viele kennen ihn gar nicht unter seinem richtigen Namen, sondern als den verrückten Typen, der bei der RTL-Sendung „Ninja Warrior Germany“ im Kostüm des Videospiele-Helden Super Mario mit rotem Shirt und blauer Hose den Hindernisparcours meistert. Christian Balkheimer aus Leipheim ist seit der ersten Sendung des Formats dabei, momentan läuft Staffel neun. Die ist freilich längst aufgezeichnet. Wie es für ihn dieses Mal läuft, darf der 31-Jährige in der neuesten Folge unseres Podcasts „Studio West“ zwar nicht verraten, mit Redakteur Stephan Schöttl unterhält er sich aber über Lampenfieber, Vorbildfunktion und Fanpost.

Er erzählt unter anderem von einer sportlichen Idee, die er vor über zehn Jahren hatte. In Weißingen, einem Ortsteil von Leipheim, hat er einen alten Kuhstall in eine Trainingshalle umgebaut und die „Free Ground Academy“ gegründet. Balkheimer hat alles selbst gemacht, alte Turngeräte aus Schulen repariert und überarbeitet, Elemente aus den Show nachgebaut. Im Podcast sagt er: „Das ist wie Lego in groß.“ Als Ninja-Veteran hat er schon viele verschiedene Herausforderungen gemeistert. Es gebe aber, erklärt er am Mikrofon, immer noch jede Menge Hindernisse, mit denen man ihn wirklich überraschen könnte. Das Niveau in der Show werde von Jahr zu Jahr höher.

Icon Galerie 28 Bilder Christian Balkheimer aus Leipheim hat in Weißingen eine Halle zum Training für Ninja Warrior-Fans geschaffen. So läuft ein Training für Kinder und Jugendliche ab.

Im Gespräch mit Stephan Schöttl geht es aber nicht nur um „Ninja Warrior Germany“, sondern auch ums Turnen und den Spaß an der Bewegung. Denn Sportwissenschaftler Balkheimer ist auch hauptberuflich in diesem Bereich tätig und beim Schwäbischen Turnerbund für die Ausbildung zuständig. Haben Kinder und Jugendliche heutzutage wirklich koordinative Probleme? Sitzen sie tatsächlich lieber vor der Glotze oder an der Konsole als sich draußen zu bewegen? Auch das wird in der neusten Podcast-Folge thematisiert.

Im Ulmer Donaustadion hat Christian Balkheimer einen Weltrekord aufgestellt

Der 31-Jährige gibt obendrein den einen oder anderen Tipp für blutige Parkour-Anfänger. Auch für solche, die vielleicht Angst haben, auf dem schnellsten Weg über die Hindernisse irgendwo zu stürzen und sich dabei zu verletzten. Letztlich spricht er über einen verrückten Weltrekord, den er im Ulmer Donaustadion aufgestellt hat - und er verrät: Es gibt trotz allem Bewegungsdrang auch den Christian Balkheimer, der einfach mal faul zuhause auf dem Sofa liegt.

Der Podcast mit Christian Balkheimer bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch können Sie sich in diesem Artikel anhören – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und vielen weiteren Anbietern:

Sie haben Kritik oder Anmerkungen zu unseren Podcasts? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@nuz.de