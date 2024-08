Alles fertig für die 2. Liga? Ein Rundgang durch das „Neue“ im Donaustadion

Am Sonntag ist es so weit: Der SSV Ulm 1846 Fußball bestreitet sein erstes Spiel in der 2. Bundesliga nach 24 Jahren Abstinenz und drei Insolvenzen. Der 1. FC Kaiserslautern ist zu Gast im Donaustadion. Die vor fast 100 Jahren erbaute Spielstätte der Spatzen ist in den vergangenen Wochen, vor allem aufgrund von Vorgaben der Deutschen Fußball-Liga (DFL), auf Vordermann gebracht worden: Rasenheizung, Flutlicht, neues VIP-Zelt. Noch immer herrscht dieser Tage Baustelle. Bis zum Anpfiff um 13.30 Uhr aber soll alles fertig sein, von einer „Punktlandung“ ist die Rede.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donaustadion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SSV Ulm 1846 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis