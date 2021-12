Dettingen/Berkheim

"Wie im Film": So erlebt die Feuerwehr den tödlichen A7-Unfall bei Dettingen

Auf der A7 bei Dettingen an der Iller verunglückt ein Kleinbus. Ein Mann kommt dabei ums Leben. Kräfte der Feuerwehr erleben den Einsatz wie im Film.

Plus Die Polizei geht von einer mutmaßlichen Schleuserfahrt aus. Erst nach Stunden kehren Schwerverletzte zur Unfallstelle zurück. Der Kommandant sagt: "Das war echt seltsam."

Von Michael Kroha

"Das war wie im Film", sagt Michael Guter, Kommandant der Feuerwehr Erolzheim. Er war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beim Rettungseinsatz auf der A7 bei Dettingen an der Iller dabei. Ein Kleinbus verunglückte, ein Mann kam ums Leben. Weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Wohl handelte es sich dabei um Flüchtlinge, die illegal nach Deutschland kamen. Die Polizei geht von einer mutmaßlichen Schleuserfahrt aus. "Man hört sowas ja immer wieder, sieht es im Fernsehen. Aber es live zu erleben, das war echt seltsam", so Guter.

