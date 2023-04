Dettingen

12:04 Uhr

Wie das neue Logistikzentrum von Norma zum Klimaschutz beiträgt

Plus Norma ist auf Expansionskurs. In den vergangenen zehn Monaten entstand in Dettingen ein neues Zentrallager für gekühlte Ware. So arbeiten die Mitarbeiter dort bei -24 Grad.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Dreihunderttausend Lkw-Fahrkilometer sollen pro Jahr eingespart werden, wenn das neue Kühl- und Tiefkühllager des Lebensmittel-Discounters Norma in Dettingen an der Iller am 2. Mai in Betrieb geht. Die neue, nach modernsten umweltschonenden Gesichtspunkten erstellte Halle bietet auf knapp fünftausend Quadratmetern und 7,50 Metern nutzbarer Raumhöhe Platz, um von dort aus nahezu 120 Filialen zwischen Konstanz und Crailsheim mit Kühl- und Tiefkühlware zu versorgen. Dabei sind die eingesparten Lkw-Kilometer nicht der einzige Beitrag zum Klimaschutz.

So trägt das Gebäude zum Klimaschutz bei

Dass überhaupt so viele Fahrwege eingespart werden können, geht auf die Konzentration an den einen Standort zurück. Dazu kommt für den Klimaschutz: Das Dach der rund einhundert Meter langen und 50 Meter breiten Halle ist komplett mit einer Photovoltaikanlage belegt, die mit ihren gut 600 kWp Leistung den Strombedarf der Anlage so weit abdeckt, dass je nach Lage sogar überschüssiger Strom ins öffentliche Netz eingespeist werden kann. Durch eine hochwirksame Dämmtechnik, und auch durch die vier Ladetore geht nahezu keine Energie verloren, weil es sich dabei nicht um herkömmliche Öffnungen in der Hallenwand, sondern um effektiv abgedichtete „Andockstationen“ für die Lkws handelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen