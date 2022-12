Höchstädt

07:00 Uhr

Der neue Norma in der Höchstädter Innenstadt ist fertig

Plus Es war ein langer Prozess, aber dann ging alles rasend schnell: Ab sofort kann im neu gebauten Supermarkt eingekauft werden. Das hat sich verändert.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Es gibt mehr Parkplätze direkt vor dem Eingang. Die Gänge sind breiter, das Sortiment ist großzügiger verteilt. Und die Verkaufsfläche hat sich mehr als verdoppelt. Der neue Supermarkt in der Innenstadt von Höchstädt kann sich sehen lassen. Wobei: Um den Norma zu sehen, muss man zumindest ein wenig ums Eck schauen. Das ist aber dann schon alles, was Kundinnen und Kunden tun müssen. Denn das Besondere: Der neue Supermarkt ist direkt im Anschluss an den jetzigen Norma in der Markmillergasse in Höchstädt gebaut worden. Und ab sofort, sprich seit Montagfrüh, kann im neuen Laden eingekauft werden – ein weiterer Meilenstein für die Stadt.

