Historiker vollendet die Fortsetzung des Dietenheimer Heimatbuchs

Plus 2023 werden in Dietenheim und Regglisweiler zwei Jubiläen gefeiert. Passend dazu wird nun das neue Werk des Balzheimer Historikers Harald Kächler vorgestellt.

Es ist keine Chronik, die lexikonartig alles lückenlos aufzeichnet, sondern ein Heimatbuch, das der Balzheimer Historiker Harald Kächler als Fortsetzung des ebenfalls von ihm geschriebenen Buches "Dietenheim und Regglisweiler, einst und jetzt" aus dem Jahre 1994 verfasst hat. Der Anlass dazu ist ein zweifacher: Im Jahr 2023 begeht Dietenheim den 1050. Jahrestag seiner ersten urkundlichen Erwähnung, und Regglisweiler feiert gleichzeitig seine Ersturkunde vor 750 Jahren. So stellte der Gemeinderat dem versierten Autor die Aufgabe, eine Fortsetzung des Heimatbuches zu schreiben. Dieses wird am Samstag, 12. November, der Öffentlichkeit präsentiert.