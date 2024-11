Zwei Männer aus dem Alb-Donau-Kreis stehen im Verdacht, am 20. Juli 2023 die Sparkasse in Dietenheim überfallen zu haben. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger ermittelt die Staatsanwaltschaft Ulm gegen einen 42 und einen 18 Jahre alten Mann. Sie wurden wegen einer anderen Straftat verurteilt, der Ältere befindet sich in Untersuchungshaft.

