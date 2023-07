Bewaffneter Überfall auf Sparkasse: Polizei nennt Details zu den Tätern

Zwei Männer haben die Sparkasse in Dietenheims Stadtzentrum überfallen. Sie sind weiter auf der Flucht. Die Polizei veröffentlichte eine Täterbeschreibung.

Die Sparkasse in der Dietenheimer Stadtmitte ist am Donnerstagabend (20.7.23) um kurz vor 18 Uhr überfallen worden. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm teilte zunächst mündlich auf Nachfrage mit, dass derzeit von zwei Tätern ausgegangen wird. Sie sollen bewaffnet gewesen sein. Am Freitagvormittag gab die Ermittler in einer Pressemitteilung weitere Details zum bewaffneten Überfall bekannt.

Es war kurz vor Geschäftsschluss, als zwei maskierte Räuber die Bankfiliale an der Ecke Königstraße/Pfarrstraße betraten. Sie bedrohten einen Angestellten mit einer Pistole und einem Messer und forderten die Bankmitarbeiter auf, Geld in eine mitgeführte Tasche zu verstauen. Diesen Forderungen kamen die Angestellten nach. Die Täter flüchteten mit der Beute zu Fuß an der Kirche vorbei in Richtung Illertissen. Die Höhe der Beute ist nach Angaben der Ermittler noch unklar.

Sparkassen-Überfall in Dietenheim: Fahndung der Polizei nach den Tätern bislang erfolglos

Die Polizei suchte sofort mit mehreren Streifen und Zivilfahrzeugen nach den Tätern, auch ein Polizeihubschrauber und benachbarte Dienststellen aus Bayern waren eingesetzt. Der Einsatz sorgte in Dietenheim für einiges Aufsehen. Die Fahndung verlief aber bislang erfolglos. Außer den Mitarbeitenden befanden sich auch Kunden in der Filiale. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Ulm hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren. Die bislang unbekannten Täter werden von Zeugen folgendermaßen beschrieben:

etwa 1,80 Meter groß

sportliche Figur

schwarze Oberbekleidung

schwarze Handschuhe

Einer der Täter soll eine Maske mit Totenkopfabbild getragen haben. Die Männer sollen deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen haben. Die Polizei fragt nun:

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise geben?

Wer hat zwei dunkel gekleidete Personen am Donnerstag zwischen 17.45 und 18.15 Uhr in der Dietenheimer Innenstadt gesehen?

gesehen? Wer hat weitere Informationen zu den beschriebenen Personen?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Ulmer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0731/188-0 oder jede andere Polizeidienststelle an.

Überfall in Dietenheim: Das berichtet eine Sparkassen-Kundin unserer Redaktion

Eine Sparkassenkundin erzählte etwa eine halbe Stunde nach dem Überfall, sie sei zusammen mit einer weiteren Frau kurz nach 18 Uhr im Vorraum der Geschäftsstelle beim Geldautomaten gewesen, als ein Mitarbeiter herausgekommen sei und sie gebeten habe, das Gebäude wieder zu verlassen. Es sei ein Überfall geschehen. Als die Frauen die Sparkasse verließen, fuhren die ersten Polizeiautos vor.

Schon an der Einfahrt vom Autobahnzubringer in die Industriestraße am südlichen Stadtrand stand ein Polizei-Kombi zur Beobachtung. Der Polizeihubschrauber kreiste konzentrierte seine Suche nach Einschätzung von Zuschauern vor allem auf den südlichen Bereich. Im Umkreis der Sparkasse, die unmittelbar südlich ans Dietenheimer Rathaus angebaut ist, versammelten sich immer wieder Anwohnerinnen und Anwohner, bei denen sich das Ereignis schnell herumgesprochen hatte.

Viele wunderten sich darüber, dass die Täter sich angesichts der zahlreichen Menschen in der Stadtmitte getraut hatten, den Überfall auszuüben. Schließlich waren sowohl der Biergarten des Gasthauses "Rose" direkt hinter der Sparkasse als auch die schräg gegenüberliegende Terrasse des Stadtcafés gut besetzt. Zudem waren viele Spaziergänger in der Stadt unterwegs. Erleichterung herrschte vor allem darüber, dass niemand verletzt wurde.