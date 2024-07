Neuer Multifunktionsplatz in Dietenheim eingeweiht

Ein großer Multifunktionsplatz mit vielfältigen Angeboten zur Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche wurde am vergangenen Samstag in Dietenheim eröffnet. In einem offiziellen Beteiligungsverfahren hatte Jugend-Sozialarbeiter Jochen Frajhaut mit seinen drei Mitarbeiterinnen im vergangenen Jahr mehrere Versammlungen einberufen, an denen jeweils 30 bis 40 Jugendliche teilnahmen.

Jugendliche brachten Vorschläge für Multifunktionsplatz in Dietenheim ein

Sie konnten dort ihre Vorschläge für die Gestaltung des Geländes zwischen den Tennisanlagen und der Tankstelle an der Illertisser Straße einbringen. Wie Frajhaut erzählte, waren die Vorschläge durchwegs konstruktiv und nach Erörterung im Gemeinderat konnten viele der Vorschläge umgesetzt werden.

Der städtische Bauhof erstellte die gesamte Anlage in Eigenleistung. Außerdem investierte die Stadt Dietenheim, wie Bürgermeister Christopher Eh berichtete, rund 130.000 Euro für das Material und die dazugehörigen Installationen. Anstelle des früheren „Jugend-Containers“ auf dem ehemaligen Festplatz haben nun Kinder und Jugendliche eine große Anzahl von Freizeitangeboten. Ein Spielplatz für Kleinkinder sowie eine große Skateanlage, Street-Soccer, Street-Tennis und Basketball haben jeweils eigene Plätze.

Kinder und Jugendliche haben in Dietenheim nun große Anzahl an Freizeitangeboten

Daneben führten am Eröffnungstag eine Reihe von Vereinen ihre Angebote für Jugendliche vor. Vertreten waren der DRK-Rettungsdienst, die Wasserwacht, die Jugendfeuerwehr und die „Auwald Beavers“, wobei letztere die Basketball-Anlage betreuten. Für Verpflegung sorgten der Grundschul-Elternbeirat sowie Freiwillige, die an der Ferienspaßaktion mitarbeiten. Anstelle des früheren Containers auf dem Platz steht den Jugendlichen in Dietenheim darüber hinaus schon seit mehreren Jahren das damals neu gestaltete Jugendhaus im Schul-Campus an der Pfarrer-Debler-Straße zur Verfügung.