Kinder und Jugendliche malen ihre Stadt Dietenheim

Eine besonders Kunstausstellung zum Stadtjubiläum ist jetzt eröffnet worden: Im Rathaus und später im Bürgerhaus präsentieren junge Künstler ihre Werke.

Das Doppeljubiläum „1050 Jahre Dietenheim – 750 Jahre Regglisweiler“ war das Thema in der Mottowoche „Kreativschmiede“ der diesjährigen Ferienspaßaktion. 31 Kinder stellten malerisch dar, was für sie in ihrer Heimatstadt von Bedeutung ist. Bewertet man die Anzahl der dargestellten Motive, so steht unbestritten an erster Stelle das markanteste Bauwerk, der Kirchturm von St. Martinus. Danach aber wird es im besten Sinne des Wortes vielfarbig: Vom Wappen der „Griasmolle“ und weiterer Narrenzünfte über die Jugendfeuerwehr oder auch diverse Vereine wie den TSV spannt sich ein weiter Bogen bis hin zur ebenfalls sehr oft dargestellten Eisdiele gegenüber dem Rathaus.

Nicht fehlen dürfen auch Motive aus Regglisweiler wie die dortige St.-Johannes-Kirche oder die Brandenburg-Schulen sowie natürlich die beiden Jubiläums-Jahreszahlen 1050 und 750. Bürgermeister Christopher Eh dankte in seiner Eröffnungsansprache den jungen Künstlerinnen und Künstlern für ihre fantasievollen Arbeiten sowie der Jugend-Sozialarbeiterin Anna Held, die das Projekt geleitet hatte, und Harun Basyildiz als Vertreter des Kreisjugendreferates im Ulmer Landratsamt des Alb-Donau-Kreises, der das Projekt namens des Landkreises gefördert hatte. Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt im Rathaus Dietenheim noch bis einschließlich 15. September und danach im Bürgerhaus Regglisweiler vom 19. bis 29. September zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen.