Dietenheim

Polizeieinsatz: Aggressiver Asylsuchender musste Dietenheim verlassen

Plus Ein Geflüchteter war Thema im Gemeinderat und in Dietenheimer Chat-Gruppen. Noch am Montag sagte die Verwaltung, sie könne nichts tun. Nun musste der Mann die Stadt verlassen.

Von Franziska Wolfinger, Rosaria Kilian

Ein Geflüchteter ist in Dietenheim mehrfach wegen seines aggressiven Verhaltens aufgefallen. Auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am Montag war der Mann Thema. Eine besorgte Bürgerin hatte nachgefragt, was die Stadt mit diesem Asylsuchenden zu tun gedenke. Die Frau sorgte sich um ihre Kinder, weil der Mann nahe dem Schulweg wohne. Nun hat Bürgermeister Christopher Eh eine beruhigende Nachricht. Der Geflüchtete hat Dietenheim verlassen. Doch es gibt offene Fragen.

Am Mittwochmorgen konnten viele Eltern beobachten, wie der Mann, der in einer Einzelunterkunft nahe der Grundschule untergebracht war, von der Polizei abgeholt wurde. Christopher Eh bestätigt: Der Geflüchtete habe Dietenheim nicht freiwillig verlassen. Darüber, wo er sich nun aufhält und zu den näheren Gründen dieses Polizeieinsatzes, kann der Bürgermeister mit Verweis auf die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen keine näheren Angaben machen.

