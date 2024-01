Dietenheim

vor 49 Min.

Übernahme und Stellenabbau: Bei Räuchle kehrt keine Ruhe ein

Plus Dietenheims größter Arbeitgeber verkleinert die Belegschaft, aber weniger drastisch als befürchtetet. Gespräche über einen Investorenwechsel machen die Runde.

Von Sabrina Karrer, Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Beim Dietenheimer Unternehmen Räuchle, das zuletzt unter dem Namen Winning CoFo – Räuchle GmbH agierte, kehrt keine Ruhe ein. Zuletzt sorgte ein geplanter Stellenabbau für Verunsicherung innerhalb der Belegschaft. In diesem Monat wurde nun bekannt: Ein US-amerikanischer Investor hat am 1. Januar das Ruder übernommen. Dabei ist es noch keine zwei Jahre her, dass die Winning Group den Autozulieferer im Alb-Donau-Kreis nach seiner zweiten Insolvenz aufkaufte. Was kommt auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu?

Am Montag bestätigte das Unternehmen entsprechende Informationen unserer Redaktion: "Es ist richtig, dass die Winning CoFo zu Jahresbeginn von einem strategischen amerikanischen Investor übernommen wurde." Weiteres könne man erst nach einer Abstimmung mit dem neuen Eigentümer vermelden. Der Betriebsrat äußerte sich auf Anfrage unserer Redaktion nicht, der Stadtverwaltung liegen keine näheren Informationen vor. Die aktuelle Geschäftsleitung sei nicht auf ihn zugekommen, sagte Bürgermeister Christopher Eh. Räuchle, wie der Automobilzulieferer in der Bevölkerung weiter genannt wird, spielt in Dietenheim eine wichtige Rolle. "Es ist mit knapp 300 Mitarbeitern nach wie vor unser größter Arbeitgeber, auch wenn die Zahl in den vergangenen Jahren zurückgegangen ist", führt Eh über das Unternehmen aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen