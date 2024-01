Hermann Severin veröffentlicht neuen Ulm-Krimi – darum geht es

Plus Vor dem Hintergrund des Truppenabzugs aus Afghanistan entwickelt der Elchinger Autor einen vielschichtigen Mordfall. Ein Regionalkrimi, der auch vor großen politischen Fragen nicht zurückschreckt.

Eine ganze Reihe von Regional-Krimis hat der Autor Hermann Severin schon im Selbstverlag veröffentlicht. Sie alle zeichnen sich durch die tiefgründige Suche nach Recht und Gerechtigkeit aus. Der dreißig Jahre lang als Anwalt tätige Elchinger, der unter dem Pseudonym seiner beiden Vornamen schreibt, bringt jetzt "Früchte einer befohlenen Flucht" heraus – ein Krimi, der es in sich hat, und der politisch aktuell ist. Es geht um die Frage nach dem Versagen Deutschlands beim Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan.

Es ist ein Spätsommertag des Jahres 2021. Ein Gerücht geht durch Ulm: Der Chefredakteur der größten Zeitung der Stadt soll Selbstmord begangen haben. Seine zerfetzte Leiche wurde auf den Bahngleisen beim Örlinger Turm gefunden; ein von Stuttgart nach München fahrender ICE überrollte den Journalisten, den Hermann Severin Aki Fleischmann nennt. Die Situation sieht nach einem Selbstmord aus, doch einem Polizisten fällt auf: Die sterblichen Überreste haben nicht geblutet, als der ICE Fleischmann überfuhr. Eine Obduktion bestätigt den Verdacht. Der Journalist war bereits tot, ehe der Zug ihn überrollte.