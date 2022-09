Gannertshofen

St. Mauritius in Gannertshofen ist jetzt für die Zukunft gerüstet

Viele Jahre hat die Sanierung der Kirche in Gannertshofen gedauert. Weibischof Anton Losinger feierte jetzt mit Ehrengästen und Pfarrgemeinde das Patrozinium in der renovierten Kirche.

Von Regina Langhans

Festlich ging es in dem kleinen Gannertshofen zu, als am Sonntag mit Weihbischof Anton Losinger in der kürzlich renovierten Pfarrkirche St. Mauritius das Patrozinium gefeiert wurde. Wie berichtet, hat sich deren vor zehn Jahren begonnene Generalsanierung länger hingezogen. Coronabedingt war nochmals Zeit verstrichen, bis das im neuen Glanz strahlende Kleinod mit Bildern von Franz Martin Kuen gewürdigt wurde. Zutreffend sagte Losinger, dass die Gemeinde mit der Renovierung der Kirche in ihre Zukunft investiert habe.

