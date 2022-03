Kulturfonds unterstützt Kulturschaffende aus Gerlenhofen und Illertissen

Die Musikkapelle Gerlenhofen und die Stiftung Gartenkultur in Illertissen bekommen knapp 15.000 Euro aus dem Kulturfonds Bayern. Wofür sie das Geld nutzen.

Zwei Vorhaben im Landkreis Neu-Ulm erhalten eine Förderung aus dem Kulturfonds Bayern. „Es ist ein wichtiges Zeichen, dass wir dank des Kulturfonds Bayern 2022 die Musikkapelle in Neu-Ulm Gerlenhofen und die Stiftung Gartenkultur in Illertissen mit insgesamt 14.500 Euro unterstützen können“, lässt Landtagsabgeordnete Beate Merk ( CSU) wissen.

„Ich freue mich, dass zwei kleine, aber feine Projekte den Zuschlag erhalten haben", sagt sie. Man sende damit ein Signal für einen Aufbruch nach zwei Jahren Pandemie. Die Musikkapelle Gerlenhofen bekommt laut Pressemitteilung für den Umbau und die Optimierung ihrer Musikprobenräume 9.000 Euro. Die Stiftung Gartenkultur in Illertissen setzt mit den zugesagten 5.500 Euro die Restaurierung und Katalogisierung ihrer gartenbaulichen Literatursammlung fort und investiert in die Optik ihrer Ausstellungsräume.

Der bayerische Kulturfonds umfasst in diesem Jahr über fünf Millionen Euro

Der bayerische Kulturfonds ist ein in Deutschland einmaliges Instrument der Kulturförderung. Am Donnerstag entschied der Haushaltsausschuss, dass in diesem Jahr mehr als fünf Millionen Euro ausbezahlt werden. 120 Projekte aus ganz Bayern hatten eine Förderung beantragt. Alle Anträge wurden bewilligt. „Auch bei uns in der Region Neu-Ulm soll Kultur nach Corona wieder mit allen Sinnen erlebbar sein", sagt Merk. Neben den Projekten im hiesigen Landkreis werden aus dem Fonds eine Fülle weiterer Vorhaben ermöglicht, wie Musikfestivals, Ausstellungen, neue Probenräume, Literatur, Stummfilmtage oder Theaterproduktionen. (AZ)

