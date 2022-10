Heimat-Check

Altenstadter sind laut Heimat-Check vom Verkehrslärm genervt

Plus In unserer Leserumfrage schneidet der Markt Altenstadt nicht besonders gut ab. Nachholbedarf sehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in vielen Bereichen.

Von Maximilian Sonntag

Das Gesamtergebnis ist dürftig. Geht es nach den Teilnehmenden des Heimat-Checks, unserer aktuellen Leserumfrage, dann gibt es nur wenige Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm, die im Ranking hinter Altenstadt landen. Lediglich Unterroth, Oberroth und Osterberg schnitten noch schwächer ab. Altenstadt kommt mit 5,7 von zehn möglichen Punkten auf den 13. Platz. Die Gemeinde Nersingen liegt nach Punkten gleich auf. Der Durchschnittswert aller 17 Landkreis-Kommunen liegt bei 6,1. Wir geben einen Überblick, in welchen Kategorien Altenstadt gut abgeschnitten hat und in welchen nicht.

