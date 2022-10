Heimat-Check

vor 32 Min.

Beim Heimat-Check ist der Landkreis Neu-Ulm spitze

Plus Leserinnen und Leser haben abgestimmt, wie gut sie ihre Heimatregion finden. Wo der Landkreis Neu-Ulm punktet - und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt.

Von Rebekka Jakob Artikel anhören Shape

Wer im Kreis Neu-Ulm lebt, hat es vielleicht schon geahnt - unsere Leserbefragung Heimat-Check liefert jetzt die Bestätigung: In keinem anderen Landkreis in der Umgebung lebt es sich besser als hier. Das sagen zumindest diejenigen, die an unserer Online-Umfrage teilgenommen haben. Im Ranking der Landkreise steht Neu-Ulm mit 6,1 von zehn Punkten ganz oben, nur die Stadt Augsburg liegt mit 6,2 noch ein kleines bisschen besser. Unsere Leserbefragung zeigt aber auch, in welchen Bereichen die Zufriedenheit noch nicht so groß ist und wo es noch Verbesserungspotenzial im Landkreis gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen