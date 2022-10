Heimat-Check

06:00 Uhr

Weißenhorn punktet mit hoher Lebensqualität - was Menschen im Ort vermissen

Plus Die Fuggerstadt Weißenhorn erhält in unserem Heimat-Check viele gute Bewertungen. Mehrere Teilnehmer der Umfrage vermissen jedoch ein bestimmtes Geschäft.

Von Jens Noll

In Weißenhorn und seinen Ortsteilen lässt es sich sehr gut leben. Diese Aussage wird im Heimat-Check, der aktuellen Leserumfrage unserer Zeitung, eindrucksvoll bestätigt. Im Ranking der Städte und Gemeinden im ohnehin schon hervorragend bewerteten Landkreis Neu-Ulm gehört Weißenhorn zur Spitzengruppe. In der Kategorie Lebensqualität teilt sich die Fuggerstadt mit Roggenburg sogar den ersten Platz. Die Teilnehmenden haben uns aber auch mitgeteilt, was sie in Weißenhorn vermissen.

