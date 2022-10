Heimat-Check

Freudenberger: "Freuen uns, dass wir im Landkreis Neu-Ulm gut leben können"

Plus Der Landkreis Neu-Ulm hat im Heimat-Check hervorragend abgeschnitten. Das freut Landrat Thorsten Freudenberger natürlich. Allerdings gibt es immer noch einiges zu verbessern. Im Interview sagt er, was noch besser ginge.

Erst mal herzlichen Glückwunsch, Herr Landrat, der Landkreis Neu-Ulm hat in unserer Umfrage Heimat-Check den ersten Platz unter den Landkreisen erreicht. Nur die Stadt Augsburg schnitt noch besser ab. Können Sie erklären, warum sich die Menschen hier so wohlfühlen?



Freudenberger: Vor möglichen Erklärungen soll doch erst einmal die Freude stehen. Ich möchte den Glückwunsch gerne weitergeben, ich nehme den ja nur stellvertretend für die 175.000 Menschen entgegen. Freuen wir uns also miteinander, dass man im Landkreis Neu-Ulm nach Einschätzung der Menschen gut leben kann.

