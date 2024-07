Hörmann Verwertungen eröffnet neuen Laden: Schnäppchen für die Laufkundschaft

An den E-Bikes, Koffern und Monitoren sind kleine Aufkleber befestigt. Eine Nummer, ein paar Hinweise zum Produkt – und der Bundesadler. Alles, was hier verkauft wird, stammt aus der öffentlichen Hand. So formuliert es Franziska Schliesser, die bei Hörmann Verwertungen für das Marketing zuständig ist. Sie steht zwischen Dutzenden Fahrrädern in den früheren Räumen von Zweirad Zink in Illertissen. Dass sich am Sortiment auf den ersten Blick nicht so viel geändert hat, ist Zufall. Hörmann Verwertungen verkauft Gegenstände weiter, die der Staat eingezogen hat – beispielsweise nach Insolvenzen. Die Produkte veräußerte das Altenstadter Unternehmen bisher über das Internet, jetzt soll der Laden Laufkundschaft anlocken. Ein paar Kilometer weiter werden wuchtigere Waren feilgeboten, beim Unternehmen sprechen sie von „Heavy Metal“.

Hörmann Verwertungen öffnet Montag in Illertissen

Am Montag, 8. Juli, öffnet der Laden in der Ulmer Straße 4 in Illertissen erstmals seine Türen. Dann werden dort E-Bikes, Schuhe, Monitore, Koffer und 3D-Drucker veräußert. Apple-Produkte kommen dazu, sie werden aber aus Sicherheitsgründen nicht im Geschäft gelagert. Wer Interesse hat, kann sich das Angebot in einem Katalog ansehen und iPhone & Co. ins Geschäft bestellen. Da Sortiment werde sich immer wieder ändern, kündigt Schliesser an. Wann was dazukommt, lasse sich aber schwer vorhersagen. Alle Produkte sind neu, aktuell stammen sie überwiegend aus Insolvenzen in Bayern und Baden-Württemberg. Mehr sagt Schliesser unter Verweis auf den Datenschutz nicht. Preisschilder sind kurz vor der Eröffnung noch nicht angebracht. Alles werde aber deutlich günstiger verkauft als üblicherweise, heißt es bei Hörmann. Wie groß die jeweiligen Vergünstigungen ausfallen, liege an vielen Aspekten. Etwa daran, aus welcher Kollektion ein Produkt stammt oder wie viele Stücke davon vorhanden sind.

Das Personal kenne sich mit den Produkten gut aus, versichert Franziska Schliesser. Eine Konkurrenz zu anderen, etwa zu Fahrradgeschäften, wolle man aber nicht sein. „Wir bieten ja keinen Werkstattservice an und wir haben auch ein wechselndes Sortiment“, sagt sie. „Den Sattel und den Lenker stellen wir aber natürlich ein.“

Für Hörmann Verwertungen ist die Filiale „ein Standbein unter mehreren“

Andere Händler wechseln von Filialen ins Onlinegeschäft, Hörmann Verwertungen eröffnet einen neuen Laden. Über die Beweggründe anderer könne sie nicht sprechen, sagt Schliesser. „Bei uns ist es ein Standbein unter mehreren“, erklärt sie. Bislang verkaufte das Unternehmen seine Waren über die gängigen Onlineportale. Wer Interesse hatte, rief im Vertrieb in Altenstadt an und vereinbarte einen Abholtermin am Sitz des Unternehmens auf dem Areal des früheren Aldi-Lagers. Die Filiale soll auch Laufkundschaft anlocken und sie soll es den Menschen einfacher machen, die Produkte anzusehen und anzufassen. Der Laden nahe der Hirschkreuzung, so hoffen sie bei Hörmann, wird das Geschäft beleben. Für Illertissen hat sich das Unternehmen wegen der Nähe zur Zentrale entschieden: „Die Logistik funktioniert gut für uns“, beschreibt Schliesser.

Nah an der Zentrale ist auch das ehemalige Firmengelände des Nutzfahrzeughändlers Hans Prem an der Tiefenbacher Straße in Bellenberg. Hier hat Hörmann Verwertungen Ende Juni ebenfalls einen Standort eröffnet. Seit Jahren bietet das Unternehmen Luxus- und Nutzfahrzeuge an. In Bellenberg können Kundinnen und Kunden Autos, Maschinen und Baufahrzeuge ansehen und kaufen. Die Niederlassung biete sich bestens an, schilder Franziska Schliesser. Wegen des vorherigen Nutzers gibt es eine Werkstatt und eine Waschbox. „Heavy Metal“ nennen sie die leistungsstarken Maschinen für Bau und Landwirtschaft. Luxusfahrzeuge sind in einer Halle abgestellt.

Der Standort in Bellenberg ist montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Das Geschäft in Illertissen hat donnerstags und freitags von 12 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Am Montag, 8. Juli, können Kundinnen und Kunden außer der Reihe zur Neueröffnung kommen.