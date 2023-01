Illertissen setzt auf die Sonne

In Tiefenbach geht die Freiflächen-PV-Anlage in Betrieb. Zwei weitere Projekte stehen in den Startlöchern.

Mehr und mehr Strom soll in Illertissen durch Solarenergie erzeugt werden. Einen großen Schritt vorangekommen ist das Projekt im Juli: In Tiefenbach, direkt an der Autobahn, ging der Solarpark des Babenhauser Unternehmens Vensol in Betrieb. Rechnerisch 2000 Vier-Personen-Haushalte könnten mit den prognostizierten acht Millionen Kilowattstunden pro Jahr versorgt werden, teilte das Unternehmen mit.

Weitere Flächen sollen für Fotovoltaik genutzt werden

Doch in Illertissen soll sich noch mehr in Sachen Fotovoltaik tun. Will die Stadt nämlich bis 2030 die Energie-Ziele einhalten, müssen weitere Fotovoltaikanlagen mit einer Leistung von rund 13 MWp gebaut werden. Dazu würde eine Fläche von etwa 13 Hektar benötigt werden, hat die Stadtverwaltung ausgerechnet. Die Stadt hat deshalb im Februar damit begonnen, Vorschläge zu sammeln, wo im Stadtgebiet weitere Flächen für die Stromerzeugung mit PV-Anlagen infrage kommen könnten.

Ende Oktober setzte die Stadt dann die Planungsverfahren für zwei weitere Freiflächen-Anlagen in Gang: Auf je einer Fläche südlich der Staatsstraße 2028 und östlich des Illerkanals wollen zwei Antragsteller solche Anlagen bauen. Auch die Bürgerbeteiligung möchte die Stadt weiter ausbauen, im November informierten sich Interessierte über die Möglichkeit für die Kommunen der ILE Iller-Roth-Biber, zu denen auch Illertissen gehört, eine bereits bestehende Genossenschaft für diese Zwecke zu übernehmen.