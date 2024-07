Das Profilfach YES zeichnet auch das Kolleg aus

Für Schulleiter Franz Kögel, Tatjana Radlhammer und André Potrykus vom Kolleg der Schulbrüder in Illertissen war es das zwölfte Mal in Folge: In einer Feierstunde in der Schranne überreichten sie kürzlich 24 Jugendlichen des Gymnasiums das Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme am Profilfach „YES“ (young-ethical-social). 41 Jugendliche hatten sich diesmal für das Programm beworben, wobei jeweils maximal 24 zum Zug kommen. In über zehn Jahren hätten sich die Zielsetzungen gefestigt und gute Resonanz erhalten, resümiert Rektor Franz Kögel. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklären er und André Potrykus, worin sie die Erfolge sehen.

