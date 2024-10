Herbstmarkt in Illertissen: So fällt die Bilanz des Marktwochenendes aus

Dem Herbstmarkt am Wochenende war die Sonne hold, und so strömten die Leute wieder aus der ganzen Region nach Illertissen. Die Stadt, der Kaiser Sigismund 1430 das Marktrecht verlieh, hatte sich wieder von Samstagmittag bis Montagnachmittag zur großen Einkaufs- und Vergnügungsmeile gewandelt. Wobei die traditionellen Fahrgeschäfte auf der Südseite des Marktplatzes unterkamen und die Händler nördlich sowie in den angrenzenden Straßenmündungen. Nun ist das Superwochenende, dessen Höhepunkt der Sonntag mit geöffnetem Einzelhandel und Flohmarkt bildete, vorbei, und es wird Bilanz gezogen.

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Herbstmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis