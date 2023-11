Illertisser Bürger gründen Initiative gegen Fluglärm

Plus Eine Landwirtin zieht einen Fallschirm aus ihrem Feld, ein Vogelschützer schlägt Alarm. Und Anwohner klagen über ständigen Lärm. Der Fallschirmsport in Illertissen polarisiert.

Sie üben Formationsspringen, trainieren für den Nationalkader und leisten Nachwuchsarbeit: Am Illertisser Flugplatz trainieren einige der weltweit besten Fallschirmspringer. Zwischen 12.000 und 15.000 Mal pro Jahr stürzen Profis und Amateure in den freien Fall. Jedes Mal kreist deswegen ein Motorflugzeug im Flugraum über Illertissen. Im Gespräch mit unserer Redaktion wünschte sich der Chef des Illertisser Fallschirmvereins Robert Trögele unlängst, die Flugzeiten noch weiter auszudehnen. Das passt einigen Anwohnerinnen und Anwohnern aber gar nicht.

Edeltraud Baur und Franz Maier gehören zur Gründungsgruppe der "Fluglärmschutzinitiative Iller- und Rothtal". Sie sagen, dass ihre Ruhe durch den Fluglärm gestört ist. Die Fallschirmsprünge nähmen überhand. Daneben sorgen sie sich auch um das Wohl der Tiere im angrenzenden Naturschutzgebiet Obenhausener Ried. Die Kommunalpolitik ist mit dem schwelenden Konflikt vertraut, nun hat sich die Initiative mit einer Petition an den Bayerischen Landtag gewandt. 110 Unterschriften hatte die Initiative gesammelt.