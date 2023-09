Illertissen

Sie rauschen im freien Fall mit 200 Sachen der Erde entgegen

In über 3000 Metern Höhe verlassen die Fallschirmspringer das Flugzeug, dann haben sie in der Viererformation 35 Sekunden Zeit für ihre Formationen.

Plus Die besten Fallschirmspringer der Welt trainieren in Illertissen. Der Bundestrainer hat große Pläne für den Standort und hofft auf ein Entgegenkommen der Stadt.

Von Stephan Schöttl

Dieses Hobby gehört sicher zu den spektakulärsten Luftsportarten. Einfach aussteigen aus dem Flugzeug, Tausende Meter über dem Boden, das Gefühl grenzenloser Freiheit genießen und gleichzeitig den Kick erleben, wenn es mit Tempo 200 im freien Fall wieder der Erde entgegengeht. Fast 11.900 Sprünge hat Robert Trögele bis heute gemacht. "Und jeder Sprung hatte etwas Einzigartiges", sagt er. Der Ulmer wurde vor 45 Jahren in Illertissen zum Springer ausgebildet, inzwischen ist er Bundestrainer — und hat in dieser Funktion große Pläne für den Standort am Landeplatz im Nordosten der Stadt.

Das Fallschirmspringen hat in Illertissen eine große Tradition, der Verein zählt zu den ältesten seines Metiers in Deutschland. Zwischenzeitlich war nicht mehr viel los auf dem Flugplatz. Bis Trögele und ein paar seiner Freunde Anfang 2014 den gemeinnützigen Verein Paranodon Fallschirmsport Illertissen gründeten. "Wir haben wieder Leben reingebracht. Inzwischen sind knapp 100 Mitglieder dabei, alles aktive Springer. Sie kommen aus der ganzen Region zu uns", erzählt Trögele. Bei Wettkämpfen auf der ganzen Welt sind die Illertisser bei den Freifalldisziplinen am Start. Nicht nur dabei, sondern auch richtig erfolgreich. Zuletzt schloss das Team " Airbus" beim Weltcup in Voss/Norwegen als bestes Amateur-Team die Europa-Wertung auf Rang drei ab, weltweit als Fünfter. Für die Frauen gab es in der europäischen Konkurrenz Silber, im Weltrang Bronze. Bei der deutschen Meisterschaft qualifizierten sich alle Teams aus Illertissen in Vierer- und Achterformationen für die WM, die 2024 in Israel ausgetragen wird. Trögele ergänzt voller Stolz: "Auch der Nachwuchs holte in allen Leistungsklassen, in denen er gestartet ist, Medaillen. Das Leistungszentrum unseres Vereins ist somit der erfolgreichste Fallschirmsportverein Deutschlands und Europas sowie weltweit spitze unter den Amateuren. Die Medaillenplätze im Weltrang nehmen vornehmlich Profiteams aus dem Militär ein."

