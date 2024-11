Kultur im Schloss: „Carmen“ war der Höhepunkt einer brillanten Operngala

Liebe, Leidenschaft und Lust am Inszenieren kennzeichneten den Konzertabend des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper München in der Festhalle des Kollegs der Schulbrüder in Illertissen. Am Ende war das Publikum der nahezu ausverkauften Vorstellung im Rahmen von „Kultur im Schloss“ aufgestanden, um begeistert zu klatschen. Dafür wurden sie belohnt mit dem fröhlichen Evergreen „Funiculì, Funiculà“ aus Neapel sowie „Libiamo“, ein bekanntes Trinklied aus der Oper „La Traviata“ von Giuseppe Verdi.

