Nachbarn starten Petition gegen mögliche Asylunterkunft in Illertissen

Anwohnerinnen und Anwohner wehren sich mit einer Petition gegen eine mögliche Asylunterkunft im ehemaligen Gründerzentrum in der Wilhelm-Walker-Straße in Illertissen. Das ursprünglich gesetzte Ziel von 500 Unterschriften wurde bereits nach wenigen Tagen übertroffen, die neue Marke von 1000 Unterstützerinnen und Unterstützern wurde am Zweiten Weihnachtsfeiertag erreicht. Die Initiatoren führen eine Reihe von Gründen auf, die aus ihrer Sicht gegen einen Umbau des leer stehenden Bürogebäudes sprechen.

