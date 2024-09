Ortsverbindung Illertissen–Tiefenbach knapp sieben Wochen lang gesperrt

In der Zeit von Montag, 16. September, bis Mittwoch, 30. Oktober, ist sind die Siemensstraße in Illertissen und die Graf-Kirchberg-Straße in Tiefenbach abschnittsweise voll gesperrt. Betroffen sind die Siemensstraße ab Einmündung der Josef-Henle-Straße und die Graf-Kirchberg-Straße auf Höhe Keplerstraße sowie die Kreisstraße NU9 zwischen den beiden Orten. Die Asphaltdecke wird saniert, zusätzlich wird in Illertissen eine Querungshilfe eingebaut, die den Schulweg sicherer machen soll. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Die Umleitung führt nach Angaben des Landramtsamts über die 2031 Ulmer beziehungsweise Memminger Straße bis Bellenberg und von dort über die Tiefenbacher beziehungsweise Bellenberger Straße bis Tiefenbach. In Kooperation mit dem Staatlichen Bauamt Krumbach wird die Asphaltdecke der Kreisstraße NU9 saniert. Auf der Siemensstraße wird auf Höhe der Einmündung der Mozarstraße eine Querungshilfe eingebaut. Die Maßnahme diene der Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer, teilt die Illertisser Stadtverwaltung mit. Die Route ist Teil des Schulwegs aus Betlinshausen. Dieser soll durch den Umbau sicherer werden und auch während der Baumaßnahmen genutzt werden können, teilt eine Sprecherin der Stadt mit. (AZ)