Landkreis Neu-Ulm

17:45 Uhr

Landkreis Neu-Ulm zahlt Fahrrad-Querung und spart bei vielen Radprojekten

Plus Noch in den Sommerferien könnte eine Mittelinsel für mehr Sicherheit auf dem Schulweg in Illertissen entstehen, auch ein Ausbau in Roggenburg ist beschlossen.

Von Sebastian Mayr

Dem Landkreis Neu-Ulm fehlt das Geld. Im März soll der Haushalt verabschiedet werden, vorab haben die Ausschüsse des Kreistags bereits etliche Projekte gestrichen, um Ausgaben einzusparen. Das betrifft unter anderem die Fahrradförderung, was Verärgerung bei den Grünen auslöste. Zwei konkrete Projekte sind aber beschlossen worden, sie sollen in Illertissen und Roggenburg mehr Sicherheit bringen. An einem Ort profitieren künftig vor allem Schülerinnen und Schüler.

An der nordöstlichen Ortseinfahrt von Illertissen wird eine Mittelinsel gebaut, sie soll den Radverkehr von und nach Betlinshausen sicherer machen. Dort sind viele Schülerinnen und Schüler unterwegs. "Da macht es wirklich Sinn, geordnete Verhältnisse zu schaffen", sagte Stefan Greineder vom Staatlichen Bauamt. Die Verkehrsunfallkommission sehe das Vorhaben als dringend erforderlich an. Jürgen Eisen ( CSU) hob Greineders Arbeit hervor: "Das Projekt verfolgt mich seit 2006 und es war bisher nicht umsetzbar." Erst seit Greineders Start im Bauamt gehe es voran. "Wer die NU9 kennt, weiß, was da für Verkehr läuft", sagte der Illertissens Bürgermeister und Kreisrat über die Kreisstraße, die dort Siemensstraße heißt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen