Illertissen

06:00 Uhr

„Peintre X“ und weitere Maler stellen beim Kunstzirkel Illertissen aus

Von Pop-Art bis zur Papierzeichnung reicht das Spektrum an bildlichen Darstellungen des Kunstzirkels Illertissen in der Schranne. Unser Bild zeigt (von links) Ausstellungsleiter Klaus Greck, René Rothmann als neues Mitglied sowie die Vorsitzende Theresia Richter-Numberger.

Plus Wer hinter dem geheimnisvollen Pseudonym steckt und was die Besucherinnen und Besucher bei der Jahresausstellung in der Schranne noch erwartet.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Zeitgleich mit dem Illertisser Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz kehrt auch die Jahresausstellung des örtlichen Kunstzirkels zurück. Beide Veranstaltungen bringen zum ersten Adventswochenende vorweihnachtliches Flair in der Stadt. Wegen der Corona-Vorschriften mussten sie zwei Jahre pausieren. Aber heuer wird die Tradition wieder aufgenommen und 17 Künstlerinnen und Künstler, darunter „Peintre X“, machen aus der Illertisser Schranne eine sehenswerte Galerie. Die Schau hat am Samstag, 26. November, 14 bis 20.30 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 27. November, ist ab 10 Uhr offen, um 11 Uhr findet eine öffentliche Matinee statt und um 19 Uhr endet die Ausstellung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen