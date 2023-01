Prozess: "Corona-Spaziergängerin" tritt Polizistin gegen Kopf

Plus Eine 56-jährige Frau beleidigte und attackierte bei einem "Corona-Spaziergang" in Illertissen Polizisten. Nun musste sie sich vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten.

Nach wie vor treffen sich in Illertissen Menschen, um gegen die Corona-Politik zu protestieren. Bei einem dieser "Corona-Spaziergänge" im Februar 2022 attackierte eine 56-jährige Frau eine Polizistin. Nun musste sie sich wegen ihres Verhaltens vor Gericht verantworten. Angeklagt war sie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie eines tätlichen Angriffs auf Polizisten, vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung.