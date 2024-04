Illertissen

vor 58 Min.

Rekordverdächtig viele Fans bummeln zwischen Kraut und Krempel in Illertissen

Doris und Wolfgang Wiesner aus Filderstadt finden Illertissen mit seinen Märkten und Sehenswürdigkeiten "süß". Auf unserm Bild testen sie die Illertisser Liegestühle beim Öko- und Regiomarkt am Schrannenplatz.

Plus Am Samstag lockten der Öko- und Regiomarkt sowie der Kraut- und Krempel-Gartenflohmarkt viele Gartenfans nach Illertissen. Was es hier alles zu entdecken gab.

Von Regina Langhans

Nachhaltigkeit hat viele Farben, und einige Tausend Gäste konnten sie samstags bei sommerlichen Temperaturen in Illertissen entdecken: beim Öko- und Regiomarkt am Schrannenplatz sowie beim Kraut- und Krempel-Gartenflohmarkt auf der Jungviehweide am Stadtrand. Die bunte Palette reichte von Franz Herburgers rostiger Gartendeko bis zum "Gartensilber" einer Firma für edle Pflanzenschalen und von Illertisser Blühsamen bis nachhaltiger Floristik der Staudengärtnerei. Es kamen Gartenfans aus der Region aber auch aus deutschsprachigen Alpenländern. Alle wollten sie neben etwaigen Liebhaberstücken auch Atmosphäre mit nach Hause nehmen.

So haben es sich Doris und Wolfgang Wiesner aus Filderstadt bei Stuttgart diesmal schon "frühzeitig" auf den bunten Illertisser Liegestühlen am Schrannenplatz gemütlich gemacht. Sie finden die Vöhlinstadt "süß", kennen die Museen im Schloss und auf der Jungviehweide und nützen die Märkte für Ausflüge, erzählen sie munter. Diesmal habe ihnen die Autoschlange den Besuch von "Kraut und Krempel" vermiest, sodass sie für Sonne und Flair gleich beim Öko- und Regiomarkt landeten.

