Run Bike Rock: Hier sind am Sonntag in Illertissen Straßen gesperrt

Der Countdown läuft: Am Sonntag, 7. Mai, steigt in Illertissen wieder Run Bike Rock, die Benefiz-Lauf- und Musikveranstaltung. Es werden deshalb im Stadtgebiet Illertissen und den Stadtteilen Jedesheim und Au für einige Stunden Straßen gesperrt sein.

Beginn der Wettbewerbe ist um 9 Uhr mit dem Halbmarathon und dem Duathlon am Marktplatz. Um 13 Uhr starten die Schülerläufe. Die Streckenpläne sind im Internet unter https://runbikerock.com/strecken-bei-runbikerock-2023/ abrufbar.

Die Bruckhofstraße ist am Sonntag von 8.45 bis maximal 14 Uhr gesperrt. In der Innenstadt ist der Bereich Hauptstraße Ost, Marktplatz, Rosenstraße, Auf der Spöck, Bräuhausstraße, Schlossallee und Südliche Halde zwischen 8.15 und 13 Uhr gesperrt. In Jedesheim wird von 8.30 Uhr bis 13 Uhr die obere Bayernstraße, der St. Meinradweg, Marteröschle und Neuer Weg gesperrt sein. Die Zufahrt zur Kirche für die stattfindende Erstkommunion ist jedoch jederzeit über die Kirchenstraße gewährleistet. Die Sperrung der Brandenburger Straße in Au ist von 8.45 bis 13 Uhr vorgesehen. Die Fr.-Eugen-Huber-Straße in Illertissen wird von 8.45 bis 14 Uhr gesperrt sein.

Die Stadtverwaltung empfiehlt den Anliegern für den Fall, dass sie ihr Fahrzeug in einer der gesperrten Straße zu den Zeiten des Laufs benötigen, das Fahrzeug außerhalb des Veranstaltungsgebietes zu parken. Rettungsdienste und Pflegedienste haben am Sonntag immer Zugang. Feuerwehrleute und weitere Helfer sowie Verkehrsbeschilderungen werden die Sicherheit gewährleisten. (AZ)

