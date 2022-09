Illertissen/Schwendi

Ein Dorfladen fast ohne Personal: So könnte Tante M in Au aussehen

Lokal Die ersten Tante-M-Läden eröffnen in Schwendi und Au – zu kaufen gibt es Produkte aus dem Supermarkt und von regionalen Anbietern. Das funktioniert beinahe ohne Personal.

Kleine Automaten mit regionalen Produkten, um sich rund um die Uhr Würste, Milch oder Honig zu besorgen – das ist in der Region mittlerweile keine Seltenheit mehr. Dass aber ein ganzer Dorfladen ohne Personal und zum selbst Abkassieren funktioniert, ist zumindest in Bayern noch ganz neu. Es ist das Konzept von Tante M, einem Franchiseunternehmen, das noch diesen Winter in Au den ersten Markt in Bayern eröffnen wird. Bei einem Besuch im gerade neu eröffneten Laden in Schwendi (Landkreis Biberach) haben wir uns angeschaut, wie das funktionieren kann, und mit dem Inhaber Stefan Schrapp auch über Sicherheitsbedenken gesprochen.

